تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بتروجيت الأخيرة في مسابقة الدوري، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة.

وأدت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية خاصة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، وبعدها خاض اللاعبون تدريبات استشفائية لعلاج الإرهاق.

واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني لهذه المجموعة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الإثنين عقب خوض مباراة بتروجيت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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