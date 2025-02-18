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رياضة

تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

بيسيرو
بيسيرو

الزمالك، ألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية  عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وألقى المدير الفني المحاضرة الفنية بإحدى القاعات المخصصة في مقر النادي.

و شرح بيسيرو للاعبين كافة التفاصيل والأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب والأفكار الخططية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية  أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.


واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي  على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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