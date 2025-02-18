وزير الإنتاج الحربي: نسعى لبناء شراكات استراتيجية تدعم قدراتنا المحلية

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد عدد من أجنحة الشركات الرائدة في مجال الدفاع، المشاركة بمعرض IDEX 2025 ، ومنها الجناح السعودي ووكالة الصناعات الدفاعية التركية وشركتي بونجسان وهايونداي ويا الكوريتين وشركات لوكهيد مارتن و نورثروب جرومان ورايثون وجنرال ديناميكس الأمريكية،و شركة سنسورتك الإنجليزية، بالإضافة إلى هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية POF في إطار فاعليات اليوم الثاني للمعرض المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد جناح وكالة الصناعات الدفاعية التركية، حيث رحب ممثلو الوكالة بالوزير "محمد صلاح" والوفد المرافق له، واطلع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الصناعات الدفاعية.

كما تفقد وزير الدولة لإنتاج الحربي الجناح السعودي، مشيدًا بالمعروضات العسكرية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية كما أشاد بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.

شركة "بونجسان" الكورية

وخلال لقائه بممثلي شركة "بونجسان" الكورية أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء استهدف مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، لافتًا إلى أنه تم استعراض قدرات وإمكانيات الوزارة في مجال التصنيع العسكري وأبرز المنتجات التي تشارك بها في معرض IDEX2025، وعلى الجانب الأخر قام ممثلو "بونجسان" بإجراء عرض تقديمي عن أهم المنتجات العسكرية للشركة والتي من بينها إنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية.

من ناحية أخرى قام الوزير "محمد صلاح" بزيارة الأجنحة الخاصة بالشركات الأمريكية ( لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان ورايثيون وجنرال دينامكس)؛ للإطلاع على معروضاتها والتعرف على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، مشيدًا بقدرات الشركات الأمريكية وما شاهده من معروضات، حيث قام ممثلو الشركات بإجراء عرض تقديمي عن أبرز ما يقومون بإنتاجه، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات الأمريكية وشركات الإنتاج الحربي، نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية.

وفي سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بلقاء ممثلي شركة سنسورتك الإنجليزية، حيث تم الإشادة بإمكانيات الشركة، فيما قام الوزير باستعراض خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وعقب ذلك توجه وفد وزارة الإنتاج الحربي لزيارة الجناح الباكستاني.

وخلال الجولة أكد الوزير "محمد صلاح" على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، واستمع الوزير إلى تقديم ممثلي هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية POF حول مواصفات المنتجات المختلفة التي يشارك بها الجانب الباكستاني، وخلال تفقد المعرض أشاد الوزير بمعروضات الجناح الخاص بشركة إيجلز إنترناشونال وما توصلت إليه من تكنولوجيات متطورة في مجال تأمين الأنظمة الدفاعية.

جناح شركة هايونداي

كما حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة، على زيارة جناح شركة هايونداي ويا الكورية، حيث تم إجراء عدد من اللقاءات والمباحثات حول إمكانية التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الخاصة بالصناعات الدفاعية والعسكرية.

وخلال الجولة حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على دعوة ممثلي هذه الشركات لزيارة جناح الوزارة بمعرض IDEX 2025 والاطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة.

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