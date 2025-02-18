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حوادث

اعترافات صادمة للمتهمين بخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، لاعترافات عاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة.


واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية ومركبة "توك توك"، مضيفين أن أحدهما يراقب الضحية ويخطف الهاتف منها أثناء التحدث به في الشارع، والأخر يسهل له عمليه الهروب لقيادته دراجة بخارية.

وتابع المتهمين أنهما عقب إتمام عملية السرقة يبيعان الهواتف المحمولة لأحد التجار، على علم بأنها من متحصلات سرقة مقابل مبلغ مالي، وبناءًا على ذلك قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية ومركبة "توك توك"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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