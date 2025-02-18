النيابة تصرح بدفن جثة سيدة سقطت من الطابق الرابع بحلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة، سيدة سقطت من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها خلال نشر الغسيل، مما أدى إلى وفاتها في الحال بمنطقة عرب الوالدة بحلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بحلوان بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى منزلها، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين وفاة سيدة تدعى «رشا. أ»، 38 عامًا.

وتبين أن السيدة قد اختل توازنها أثناء قيامها بنشر الملابس على شرفة منزلها، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة للتحقيق.

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