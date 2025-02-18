بدوي يبحث مع شركة ويذر فورد العالمية التعاون في دعم قطاع البترول بالحلول الرقمية

واصل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة اللقاءات على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025، حيث التقى مع جيريش ساليجرام الرئيس التنفيذي لشركة ويذر فورد العالمية.

وأوضح المهندس كريم بدوى ان اللقاء تناول سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز، لافتا إلى استمرار تقديم كافة اوجه الدعم للشركات بما يحقق الفائدة للجميع وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

وتابع الوزير مع وفد شركة ويذرفورد مجريات تطبيق مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز (حقول البترول الرقمية) في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربية، حيث يساعد على إدارة وتشغيل أكثر كفاءة للآبار الإنتاجية واستدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز السلامة والتشغيل الآمن للآبار وتقليل تكلفة الإنتاج.



ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر، وتسعى لاستغلال خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة الآبار البترولية خاصة الآبار المتقادمة، واضاف ان مؤتمر ايجبس يعد منصة هامة لعرض التقنيات والتكنولوجيا التى تملكها الشركة فى انشطة البحث والاستكشاف.

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