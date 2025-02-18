ضبط 722 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 722 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين، بالتزامن مع استعدادات شهر رمضان المبارك

ووجه محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 401 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتجميع وتصرف، وضبط 1120 رغيفا بلديا مدعما قبل بيعه في السوق السوداء، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن،وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف،وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و180 فى مجال الأسواق.

سلع مجهولة المصدر في المنيا

جاء ذلك ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتجار تموينين.

كما تم 32 مخالفة في المواد البترولية، مابين عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، وضبط 300 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء، وعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول وسجل الزيارات، وفى مجال البدالين التموينين تم تحرير 109 مخالفات مابين ضبط 586 كجم سكر تموينى و309 أكياس مكرونة و195 زجاجة زيت تموينى قبل بيعهم في السوق السوداء.

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