الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة (صور)

استجابة الواحدات
استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو

 وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، والتواصل المباشر معهم لإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية العمل ضمن منظومة متكاملة تضمن الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات المواطنين.

 

استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 
استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 

الوحدة المحلية لمركز ملوى في المنيا 

 وفي هذا الإطار، استجابت الوحدات المحلية بعدد من المراكز لشكاوى المواطنين، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا برفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرية الروضة، ضمن الجدول الزمني لأعمال تطوير الطرق.

 

استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 
استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 

 وفي مركز المنيا، تم إقامة مساحة خضراء أمام مدرسة اللغات بحي شمال المدينة، استجابةً لشكاوى الأهالي لعدم السماح لإلقاء المخلفات، بهدف تحسين المظهر الحضاري وحماية صحة الطلاب والمواطنين.

استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 
استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 

 

الوحدة المحلية لمركز مطاي في المنيا 

 أما في مطاي، فقد تم التعامل مع مشكلة المياه الجوفية بقرية كوم مطاي التابعة لمجلس قروي بردنوها، حيث تم تفقد الشوارع المتضررة، ومعاينة بيارات الصرف، وشفط المياه لمعالجة المشكلة. كما استجابت الوحدة المحلية لمطالب سكان عمارات أرض الروبة بإنشاء مطبات صناعية بالطريق الخارجي من شرق المحطة حتى قرية الكفور، نظرًا لتكرار الحوادث، وتم تنفيذ أربعة مطبات صناعية بداية من آخر المدرسة التجريبية حتى مدخل قرية الكفور لحماية أرواح المواطنين.

استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 
استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 

وفي سمالوط، استجابت الوحدة المحلية لشكوى سكان مساكن السلخانة بحي شرق المدينة من طفح الصرف الصحي، حيث تم التعامل مع المشكلة وشفط المياه المتراكمة.

استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 
استجابة الواحدات المحلية في المنيا لشكوى المواطنين، فيتو 

وفي بني مزار، تم حل مشكلة عطل ماسورة مياه بقرية صندفا، والتعامل مع انسداد غرف الصرف الصحي بحي شرق، إلى جانب معالجة رشح المياه وطفح الصرف الصحي في منازل قرية الجرنوس، وذلك بالتنسيق مع محطة المياه والصرف الصحي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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