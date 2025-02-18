الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

كولر يتحدث عن مواجهة ميسي ومجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم إنتر ميامي كوكبة من النجوم مثل ليونيل ميسي وسواريز.

وقال كولر في مقطع فيديو مصور من قبل “فيفا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” على هامش جولة نسخة كأس العالم للأندية: “مجموعتنا في كأس العالم للأندية مثيرة للغاية خاصة في وجود ليونيل ميسي”.

وأضاف: “المواجهة الافتتاحية نعتبرها مباراة خارج أرضنا حيث من المحتمل أن يشجع معظم الأمريكيين فريق إنتر ميامي، أنا أتطلع إلى ذلك”.

وأكمل: أعتقد أن لاعبينا متحمسون أيضًا، وسيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة الحصول على شيء ما من هذه المباراة”.

وتابع: أيضًا بورتو وبالميراس من الفرق الكبرى في البرتغال والبرازيل، لذا فإن الأمر مثير بالنسبة لي وللاعبين”.

وتحدث كولر عن حظوظ فريقه في كأس العالم للأندية، قائلا: سنلعب ضد فرق كبرى وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، من الواضح أننا نريد الفوز، ولكن خصومنا يريدون ذلك أيضًا، أعتقد أن الأمر سيكون مثيرا للاهتمام”.

وكان النادي الأهلي استقبل نسخة كأس العالم للأندية خلال الأيام الماضية في واحدة من محطاته العديدة خلال جولته حول العالم استعدادا للبطولة.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025


المجموعة الأولى: الأهلي – بالميراس – بورتو – إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان – أتلتيكو مدريد – بوتافوجو – سياتل ساوندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ – بنفيكا – بوكا جونيورز – أوكلاند سيتي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو – تشيلسي – كلوب ليون – الترجي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت – إنتر ميلان – مونتيري – أوراوا ريد دياموندز.

المجموعة السادسة: فلومينينسي – بروسيا دورتموند – أولسان – صنداونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – يوفنتوس – الوداد – العين.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد – سالزبورج – الهلال – باتشوكا.

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