كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل خبراء عالميين لتطوير مهارات الطلاب والأطباء

في إطار تفعيل كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأوروبية، استضافت الكلية مجموعة من الأنشطة العلمية المتقدمة التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب والأطباء في مجالات متخصصة، حيث استقبلت الكلية الدكتور دافيد بيرن، مدير برنامج التدريب والتأهيل لزمالة التقويم في كلية الجراحين الملكية في إدنبرة، في إطار التعاون المستمر بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية الجراحين الملكية في إدنبرة.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم الدعم الكامل لكافة البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تعزز من مستوى التعليم وتساهم في تأهيل الكوادر الطبية بكفاءة عالية، إذ تعد هذه الزيارة الاستثنائية جزء من استراتيجية الجامعة لتوفير فرص تعليمية متميزة ومتطورة لطلابها، خاصة في مجالات طب الأسنان، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة التعليمية ويضع الجامعة في مقدمة المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر والعالم العربي.



وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الكلية الملكية حرصت على تقديم الدعم المباشر في التدريس والتقويم للمتدربين في برنامج الزمالة في تخصص التقويم.

وأكدت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الكلية حريصة على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الدراسية اللازمة للمتدربين، وهو ما يعكس التميز الدائم للبرنامج التعليمي في هذا المجال، موضحة أن هذا التعاون يساهم في رفع مستوى التعليم الطبي وضمان تخرج أطباء ذوي كفاءة عالية.

وأشارت المنوفى إلى أن التدريب لاقى استحسانًا كبيرًا من جميع الأطباء الملتحقين بالبرنامج، الذين أبدوا إعجابهم بالمحتوى التدريبي العالي والمتقدم الذي تم تقديمه، والذي يسهم بشكل مباشر في تحسين مهاراتهم المهنية.



وفى الإطار ذاته نظمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة إيجي التركية ورشة العمل العلمية "إعادة التأهيل الاستعاضي للفك العلوي باستخدام زرعات الزيجوما" في مركز الكلية الرقمي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور بولنت جوكجي، أستاذ الاستعاضة الصناعية بجامعة إيجي التركية، حيث تم تقديم مجموعة من المحاضرات العلمية التي شملت الأساسيات والجوانب المتقدمة لزرعات الزيجوما، بالإضافة إلى تدريب عملي مكثف على نماذج وحالات سريرية، وقد ركز التدريب على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات السريرية المعقدة وتطبيق أحدث الأساليب في تأهيل الفك العلوي باستخدام زرعات الزيجوما، وتعد هذه الورشة استكمالا للورشة السابقة التي تم تنظيمها، والتي تناولت الجزء الجراحي الخاص بعمليات زرع الزيجوما، ما يعكس حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تطوير مهارات الأطباء في هذا المجال الطبي المتقدم.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، وتحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

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