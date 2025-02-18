الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

250 ألف جنيه عقوبة استخدام لاعبي الزمالك للسوشيال ميديا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك، غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه عقوبة استخدام السوشيال ميديا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لفرض نوع من الاستقرار في الفريق.

ويستأنف لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، استعداداتهم  لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية  أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.


ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي  على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الكرة بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه بيسيرو البرتغالي جوزيه راحة من التدريبات فريق الكرة بنادي الزمالك مسابقة الدوري الممتاز نادي الزمالك اليوم نادي الزمالك مواجهة الأهلي منافسات بطولة الدوري ميدي نادي الزمالك ا مسابقة الدوري للاعبي الزمالك

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في القمة

زيزو يبلغ الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

هكشف عن أسمائهم، أمير عزمي يكشف قصة المؤامرة على جروس في الزمالك وحقيقة إصابته بألزهايمر

الأكثر قراءة

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

منوعات

المزيد

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

12 عادة خاطئة للمصريين في رمضان.. احذر منها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية