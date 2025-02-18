"خدمات البترول البحرية" توقع بروتوكول لتركيب وصلات مياه نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا

وقعت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول المصري بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لتركيب وصلات مياه نظيفة لـ 700 منزل من الأسر الأكثر احتياجًا بمركز إدكو - محافظة البحيرة، في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا التعاون في سياق تعزيز جهود المسئولية المجتمعية المستدامة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية.

ووقع البروتوكول كلًا من المهندس عمرو بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية PMS، والسيدة المهندسة أمل مبدي الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس الدولي للطاقة ٢٠٢٥

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم المهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، والمهندسة ياسمين نجيب والأستاذة فاطمة إبراهيم ممثلتان عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وزينب صقر مدير عام مساعد المسئولية المجتمعية بالهيئة، بالإضافة إلى ارنا عادل عبد الحليم مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة PMS.

توفير مياه شرب نظيفه للاسر الاكثر احتياج

ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب نظيفة وصالحة للاستخدام للأسر الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة وتخفيف المعاناة عن هذه الأسر، كما يتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأكد المهندس عمرو بدوي أن المشروع يعكس التزام شركة خدمات البترول البحرية PMS بمسئوليتها المجتمعية ودورها الفاعل في تحسين حياة المواطنين. وأضاف: "نؤمن بأن الوصول إلى مياه نظيفة هو حق أساسي لكل مواطن، وهذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وضمان بيئة صحية وآمنة للأسر المستحقة"

من جانبها، أعربت المهندسة أمل مبدي ممثل مؤسسة مصر الخير عن سعادتها بالشراكة مع شركة خدمات البترول البحرية PMS، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون لتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين الأساسية، وأضافت أن "هذا التعاون يعكس روح التكامل بين المؤسسات الوطنية، ويعد نموذجًا متميزًا للعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع"

ويعتبر هذا البروتوكول خطوة حيوية لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو مثال حي على كيفية تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات عملية تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على حياة المواطنين.

علاوة على ذلك يأتي المشروع كمساهمة فعلية وتجسيدًا للجهود المستمرة لشركة خدمات البترول البحرية PMS ومؤسسة مصر الخير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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