إعادة إعمار غزة ودعوة الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر تتصدران ملفات السيسي بمدريد

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

السيسي يلتقي ملك أسبانيا ورئيس الوزراء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

ونرصد أبرز ملفات زيارة الرئيس السيسي كالتالي:

- دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والحرص على استمرار التنسيق في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

- تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن تم إستعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على تنفيذ الإتفاق بمراحله الثلاثة بما يدعم الإستقرار في المنطقة.

مقترح متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

- كما من المتوقع أن تشهد المباحثات تناول الجهود المصرية لاستئناف ومواصلة عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة المآساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع.

- كما من المتوقع أن يتم استعراض الجهود المصرية الجارية لوضع مقترح متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أرضهم،والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا

- كما من المتوقع أن تشهد المباحثات التطرق الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا، والتأكيد على أهمية الحفاظ على إستقرار تلك الدول الشقيقة، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها، بما يعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

دعوة الشركات الأسبانية للاستثمار في مصر

- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعوة الشركات الأسبانية للاستثمار في مصر وتذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال الأسبان أو الشركات.



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