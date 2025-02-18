اتفاق مصري يوناني للتعاون في تطبيق تقنيات جمع وتخزين الكربون

وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون في مجال جمع الكربون وتخزينه واستخدامه، كأحد وسائل خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني بحضور الدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف علي السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والسيدة الكسندرا سودوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين مصر واليونان في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، حيث يشمل نطاق التعاون إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استخدامه، وفقًا للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال.

كما تتضمن المذكرة وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، بالإضافة إلى دراسة الاستخدامات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.

وناقش الوزيران خطوات التعاون في مجال تخزين ثاني اكسيد الكربون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة، واكد المهندس كريم بدوى علي اهمية العمل التكاملي مع وزارة البيئة المصرية في هذا الصدد، كما اكد ان التعاون مع اليونان في هذا المجال سيفتح افاق عمل جديدة للتعاون الاقليمي واننا نسعي لتحقيق قصة نجاح في هذا المجال ودراسة ان تصبح مصر مستقبلا دولة مصدرة لثاني اكسيد الكربون الذي يتم ازالته من الصناعات الي اسواق القارة الاوروبية للدخول في تطبيقات صناعية.

التعاون المصري اليوناني في مجال الطاقة

واكد وزير البيئة والطاقة اليوناني علي اهمية التعاون مع مصر في هذا المجال، وان الشروط القانونية لهذا النشاط ستتوافق مع الشروط الاوروبية في ضوء المناقشات التي اجرتها اليونان مع المفوضية الأوروبية في هذا الصدد.

كما أكد الدكتور علاء البطل ان هذا الاتفاق هو ثمرة للجهود التي تن بذلها علي مدار الاشهر الماضية وسيجري تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة في مصر، ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لضمان التنفيذ الفعال لبنود المذكرة والإشراف على التعاون في هذا المجال.

ويعكس هذا الاتفاق التزام مصر واليونان بتبني حلول تكاملية للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم استخدام تقنيات التقاط وتخزين الكربون كجزء من استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لمكافحة تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

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