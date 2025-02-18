فينسيوس يصدم الهلال السعودي بهذه الصورة

وجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، صدمة لنادي الهلال، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال كأس العالم للأندية.

ويسعى الهلال للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025، إضافة إلى تعويض رحيل مواطنه، نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلى سانتوس البرازيلي.

ونشر فينسيوس صورة عبر “ ستوري ” على حسابه الشخصي “ انستجرام ” بقميص نادي اتحاد جدة موقع من كريم بنزيما قائد العميد.

وتلقى فينسيوس ذي الـ 24 عامًا، عروضًا مغرية للانتقال إلى السعودية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2027.

يأتي ذلك، رغم أن نادي الاتحاد لم يبدِ اهتمامه بأمر التعاقد مع لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، حيث إن صفوفه مكتملة.

ويرغب مسئولو دوري روشن في جلب اللاعب لصالح الأهلي أو الهلال، والأقرب لذلك الزعيم، نظرًا لمشاركته في مونديال الأندية.

عَقَدَ فينيسيوس جلستين مع مسئولي الدوري السعودي، الأولى كانت بشكل شخصي عبر الفيديو، والثانية مباشرة عبر ممثليه.

وتضمن العرض السعودي لجناح ريال مدريد، حصوله على راتب خيالي، بقيمة مليار يورو على 5 سنوات (200 مليون يورو سنويًا).

وشارك فينيسيوس في 296 مباراة مع ريال مدريد، منذ انضمامه في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي، وسجل 101 هدف وصنع 85.

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