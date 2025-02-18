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إعادة تشكيل اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة أحمد أبو اليزيد

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد
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أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإعادة تشكيل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس وعضوية ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى والمهندس صلاح حجازي محمد عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.


ووجه وزير الزراعة  الشكر إلى اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد السابق على جهوده خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.


الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد أبو اليزيد كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عام 2018 كما شغل عدة مناصب تنفيذية سابقة في وزارة الزراعة منها رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين.
كما  يتولى رئاسة الهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية.

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