الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

إحالة متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر إلى المحكمة الاقتصادية

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة القسم إلى  المحكمة الاقتصادية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمادتين رقمي ۱/۲۳۳، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

وامرت النيابة بإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المتهم، ومعاقبته عما نسب إليه طبقا لمواد الاتمام سالفة البيان.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 5 آلاف دولار ويورو 30 ألف جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر المحكمة الإقتصادية قسم شرطة مدينة نصر

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