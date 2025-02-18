الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

تداول 28 ألف طن بضائع و1134 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة.


تصدير 11 ألف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق

 تم تداول 28000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1134 شاحنة و130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 557 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 23000 طن بضائع، 577 شاحنة و15 سيارة. 


 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وAlcudia Express  بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية وAE SATURN بينما غادرت السفينتين امل  و Alcudia Express  .

كما  تم تداول 4100 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة  CECILIAعلي متنها 11000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1900 راكب.

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