الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار يستعرض خطط الدولة لتهيئة بيئة الأعمال

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

 شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعالية "ديسرابتك نايل" التي عقدت على مدار يومين بمدينة الأقصر، وبمشاركة أكثر من 150 مستثمرًا محليًا وعالميًا، ومسؤولين حكوميين، ورواد أعمال من أربع قارات، لعرض نماذج شركات ناجحة في مصر والشرق الأوسط.

وقد شارك في الفعالية إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، و سهى التركي، نائب رئيس البنك الأهلي، وأوديان جويال، الشريك الإداري بمؤسسة APIS Partners، و كريم عبدالعزيز، رئيس قطاع المدفوعات الرقمية العالمية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وأحمد شمس المدير العام ورئيس قسم الأبحاث بمؤسسة EFG Hermes، إلى جانب السيد عمرو العبد الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "إنديفور مصر" ومستشار ريادة الأعمال لرئيس مجلس الوزراء المصري.

 

 واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الفاعلية، مشهد الاستثمار في مصر وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، حيث استعرض الوزير فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وجهود الدولة الهادفة لتبني المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وتُعد "ديسرابتك فينتشرز" واحدة من أبرز صناديق رأس المال الاستثماري في مصر، حيث تأسست في عام 2022 بحجم صندوق يبلغ 36 مليون دولار. ويشمل مستثمرو الصندوق مؤسسات كبيرة مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الفرنسية للتنمية (Proparco)، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، و(Avanz)، وسانجو كابيتال (Sango Capital).

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار الأقصر

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