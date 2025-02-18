برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في مدريد

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.



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