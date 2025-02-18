كل ما تريد معرفته عن الشاعر الغنائي الراحل أمل الطائر

رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا من الأغاني التي شكلت علامة بارزة في تاريخ الأغنية المصرية.

نشأته وبداياته الفنية

وُلد الراحل أمل الطائر عام 1959 في حي شبرا بالقاهرة، لعائلة فنية، حيث كان والده الزجال مصطفى الطائر، وهو ما ساهم في نشأته وسط أجواء أدبية وفنية أثرت موهبته الشعرية.

وعلى مدار عقود، استطاع الطائر أن يضع بصمته في الأغاني التي قدمها، من خلال كلماته التي تعبر عن مشاعر وأحلام الجمهور.

أمل الطائر.. شاعر الأغنية الشعبية وصانع النجوم

يُعد أمل الطائر واحدًا من أبرز رواد كتابة الأغنية الشعبية في مصر، حيث كتب العديد من الأغنيات التي ساهمت في صناعة نجومية العديد من المطربين، وشكّلت نقطة تحول في مشوارهم الفني.

ومن أبرز الفنانين الذين غنوا من كلماته الفنان حكيم الذي قدم معه عددًا من الأغاني الناجحة مثل افرض مثلا، عملنا اللي علينا، ايه ده بقى، اهو اهو، وغيرها وقدم الطائر مع عبد الباسط حمودة مجموعة من أبرز أغانيه مثل أنا مش عارفني واسمحولي، كما تعاون الراحل مع حسن الأسمر في أغنيته الشهير أنا أهو وانت أهو، وتعاون كذلك مع كل من هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.

معاناة أمل الطائر مع المرض

في الفترة الأخيرة من عمره تعرض أمل الطائر لأزمات صحية متلاحقة، نتيجة إصابته بمضاعفات القدم السكري، ما استدعى خضوعه لعمليتي بتر في القدم، بالإضافة إلى تركيب قسطرة وبالون لتسليك شرايين القدم، كما تعرض لعدة جلطات في المخ وسيولة في الدم.

ومؤخرًا تدهورت الحالة الصحية للراحل وتعرض لأزمة صحية حادة ونقل إلى المستشفى وكان في حالة صحية حرجة.

الإعلان عن خبر وفاة أمل الطائر

وأعلن خبر وفاة أمل الطائر الموزع الموسيقي تامر صقر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم أمل الطائر.. الأخ والصديق الذي لا يعوض.”

وكشف صقر عن تفاصيل الجنازة والعزاء، حيث ستُقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر أمام مستشفى البكري العام، وسيوارى جثمانه الثرى في محافظة الشرقية، على أن يقام العزاء أمام المقبرة.

وبرحيل أمل الطائر، تخسر الأغنية المصرية أحد مبدعيها، إلا أن كلماته ستظل خالدة في وجدان عشاق الفن في مصر، وستبقى شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

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