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رياضة

اليوم، المصري يستضيف غزل المحلة في مواجهة نارية بالدوري

المصري البورسعيدي،فيتو
المصري البورسعيدي،فيتو

يلتقي فريق غزل المحلة مع المصري البورسعيدى اليوم  الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة المصري وغزل المحلة 

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم  الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

رابطة الأندية تقرر نقل مباراة المصري وغزل المحلة إلى ستاد الجيش ببرج العرب

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام على ستاد الجيش ببرج العرب  بدلًا من إقامتها على ستاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

 

ويسعى غزل المحلة، بقيادة مديره الفني بابا فاسيليو، للفوز خاصه  بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد، ونفس الحال ينطبق على المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر بعد التعادل السلبى أمام البنك الأهلى فى الجولة 13 من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلان و8 هزائم.

 بينما يحتل المصري البروسعيد المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

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