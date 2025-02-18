الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

طرح برومو مسلسل السبع (فيديو)

أبطال السبع، فيتو
أبطال السبع، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السبع برومو العمل المنتظر عرضه ضمن منافسات موسم رمضان الدرامي والذي يشارك به نخبة من نجوم ونجمات الشام.

وكانت الفنانة أمل بوشوشة قد روجت لأحدث أعمالها وهو مسلسل السبع، ونشرت أمل بوستر شخصيتها في المسلسل عبر حسابها على انستجرام وأرفقت تعليق “أمنياتكم بالتوفيق.. زمرد.. أمل بوشوشة”.

ويجمع مسلسل السبع كل من الفنان السوري باسم ياخور والفنانة أمل عرفة. 

تفاصيل مسلسل السبع 

العمل من قصة بشار مارديني وتأليف فادي سليم وسيف رضا حامد ومن إخراج فادي سليم ويجمع نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم باسم ياخور، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، تيسير إدريس، مرح جبر، حلا رجب، جفرا يونس، روعة السعدي، وحسن خليل.  

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث يدور حول ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر، حيث يقدم المسلسل قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف يسيطر عليه الجبروت.

 

قنوات عرض مسلسل السبع

وسيعرض المسلسل عبر عدة قنوات عربية، من بينها: روتانا خليجية، روتانا دراما، LBC، رؤيا، لنا، والجزائر، بالإضافة إلى تطبيق واحد. 

يُعد العمل من أكثر المسلسلات المنتظرة للموسم الرمضاني المقبل، حيث يقدم تجربة درامية جديدة لم يسبق طرحها في الدراما السورية.  

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