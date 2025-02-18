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بشير التابعي: إمام عاشور يفعل أشياء غير طبيعية ومشاركة بن شرقي في القمة سلاح ذو حدين

بشير التابعي وإمام
بشير التابعي وإمام عاشور وبن شرقي، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متألق بشكل غير طبيعي في الوقت الحالي.

 

أفضل عدم مشاركة زيزو في مباراة القمة

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" أرى أنه حال أن زيزو سيلم وجاهز أفضل عدم مشاركته في مباراة القمة، بسبب الهجوم عليه من الجماهير".

وتابع: "زيزو في 4 سنين عمل حالة كويسة جدا داخل الزمالك، وهو لاعب مؤدب ولا يسمع أحد صوته".

تألق إمام عاشور ومشاركة بن شرقي في القمة سلاح ذو حدين 

وشدد:" إمام عاشور في حالة غير طبيعية مع الأهلي ولم يكن أحد يتخيل هذا المستوى للاعب، ومحمد رمضان له دور كبير في هذا، وتحمل العديد من الانتقادات وكان لا يلتفت لها ويركز في عمله".

وواصل: "محمد أبو العلا كان سيكون مدير كرة في جهاز بيسيرو، وفوجئ بتواجد عبدالواحد السيد، وهو من أنجح من تولوا منصب مدير الكرة في الزمالك، ولم يقصر، ولا أعرف ما حدث".

وأكمل: "مشاركة بن شرقي في مباراة القمة سلاح ذو حدين، بسبب الكلام الكثير عن انتقاله، وقد يتألق بسبب أن الزمالك يمر بمرحلة تسول فني".

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بشير التابعي الأهلي الزمالك زيزو اشرف بن شرقي إمام عاشور

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