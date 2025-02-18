أحمد عيد عبد الملك يقترب من تدريب إنبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي إنبي في الفترة القادمة.

أحمد عيد عبد الملك على أعتاب تدريب إنبي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "أحمد عيد عبد الملك يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي إنبي".

وتابع: "أحمد عيد عبد الملك، يمتلك مسيرة تدريبية رائعة، وقدم أداءً مميزًا مع النجوم ولافيينا بجانب غزل المحلة".

وشدد: "هناك تفاوض في الوقت الحالي بين إدارة إنبي وأحمد عيد عبد الملك لتدريب الفريق".

وكان إنبي قد حقق التعادل مع سيراميكا، أمس الإثنين، بنتيجة هدفين لكل فريق في الدوري المصري الممتاز.

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