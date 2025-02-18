سعد شلبي: إستاد الأهلي الجديد يوفر آلاف فرص العمل للشباب منها 800 موظف لتشغيله

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن استاد النادي الأهلي الجديد، سيوفر آلاف فرص العمل في الفترة القادمة.

800 موظف للعمل في إستاد الأهلي الجديد

وقال سعد شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "إستاد الأهلي، سيوفر آلاف فرص العمل، بجانب الاستثمار وهي وظائف تخدم الدولة المصرية، وعقب الاحتفال سيكون هناك 800 وظيفة لتشغل الاستاد، وتم دراسة المشروع وتفاصيل في واحدة من أفضل الشركات العالمية".

وأردف: "شركة القلعة الحمراء، بذلت مجهود كبير، وكابتن الخطيب وجه لهم جواب شكر أمس، وبدأت حملات تسويق في الشوارع المصرية لتسويق المنتجات الخاصة بالإستاد".

30 ألف مشجع لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وعن مباراة القمة قال: "إن شاء الله ربنا يكرمنا، وتكون مباراة تليق بالأهلي والزمالك، وهي المباراة الأهم في إفريقيا والشرق الأوسط".

وواصل: "المباراة ستكون بحضور 30 ألف مشجع، مناصفة بين الأهلي والزمالك، حسب لائحة رابطة الأندية المصرية".

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