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رياضة

سعد شلبي يكشف سبب إقامة حفل إستاد الأهلي في الأقصر

إستاد الأهلي، فيتو
إستاد الأهلي، فيتو

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رحب بإقامة حفل كأس العالم للأندية بمدينة الأقصر.

 

سبب إقامة حفل إستاد الأهلي في الأقصر 

وقال سعد شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "ميعاد زيارة كأس العالم للأندية تم تحديده قبل 45 يومًا من تحديد موعد حفل الأقصر، وكان هناك موعد لإعلان تصميم إستاد الأهلي".

وتابع: "كنا نضع الرتوش النهائية لحفل الكشف عن تصميم إستاد الأهلي، وكنا نخطط أن يكون في المتحف المصري الكبير، وسبق وأن عملنا مؤتمر للطبي الرياضي هناك وفضلنا إقامة المؤتمر في مكان أخر على أن يكون الحفل خاص بالاستاد وكأس العالم".

وواصل: "اخترنا مدينة الأقصر بسبب وجود أعظم تصميم عرفته الحضارة المصرية وهو معبد حتشبسوت، لذلك قررنا عمل الحفل هناك بعد معرفة موعد زيارة كأس العالم لأندية".

وشدد: "كان هناك ترحيب من الاتحاد الدولي، بعرض كأس العالم للأندية، في الأقصر بجانب عرض تصميم إستاد الأهلي، خاصة أن الفيفا يسعى لتطوير البنية التحتية لكرة القدم".

وأكمل: "كانت هناك رسائل من حفل الأهلي في الأقصر، الأول أننا ندعم القيادة السياسية، وهو ما أكد عليه كابتن الخطيب في كلمته، والثانية أنها أرض السلام وأرض القيم، والأمر الثالث، أن الحفل كان موجود في مكان من أعرق الأماكن الحضارات ويدل أن الشعب المصري كله نسيج واحد، والرسالة الرابعة أن مصر قادرة على البناء".

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الأهلي سعد شلبي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأقصر

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