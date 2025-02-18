حناجر ذهبية عانقت السماء، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم
تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنفال 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 30 ق
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق
27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النحل 15 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الشعراء/ النمل 15 ق
16: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الزخرف 15ق
33: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة القصص 30ق
14: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورتى المجادلة / الحشر 30ق
13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة ق 30 ق
14:04 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة ص 15 ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة الشيخ محمود شلتوت ق الساعة 15:31
مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورة البقرة 29ق
17:51 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الكهف 30ق
19:09 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة التوبة 30ق
20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الحجرات 15ق
21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الرعد 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 44ق
01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم 15ق
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02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النمل 15ق
02:41 (قرآن قبل الفجر) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورتى يس/ الصافات 30 ق
03:45 (قرآن قبل الفجر) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة النساء 30 ق
05:36 (قرآن قبل الفجر) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق
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