رغم مرضه، محمود الخطيب يقدم العزاء لأحمد السبكي في وفاة شقيقه

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء للمنتج أحمد السبكي في وفاة شقيقه السيناريست سيد السبكي.

وحضر الخطيب إلى مكان العزاء وسط عدد من مرافقيه، نظرًا لحالته الصحية، فقد تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وكان يرقد بأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

واستقبل محمود الخطيب داخل العزاء الذي أقيم بمسجد الشرطة المنتج أحمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي وعدد من أفراد العائلة، هذا بجانب عدد من نجوم الفن والرياض، واطمأنوا على حالته الصحية خاصة أنه كانت تظهر عليها علامات التعب والإرهاق.

رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي السيناريست سيد السبكي، شقيق المنتج محمد السبكي وأحمد السبكي، بعد صراع مع المرض.

وسيد السبكي هو كاتب سيناريو مصري، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وحضر عددًا من الفصول في كتابة السيناريو من المعهد العالي للسينما، وبعدها شرع في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام، منها: (ابقى قابلني، البيه رومانسي، شارع الهرم، حصل خير).





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