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رياضة

برشلونة يتقدم على رايو فاليكانو 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإسباني

برشلونة ورايو فاليكانو،
برشلونة ورايو فاليكانو، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 0/1 للبرسا، في المباراة التي تجري مساء اليوم الإثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة في شباك رايو فاليكانو في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

وشهد تشكيل برشلونة بقيادة مديره الفني الألماني هانز فليك، ثباتا واضحا على خطى المباريات السابقة، في ظل استمرار الدفع بالثلاثي الهجومي، لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، بينما بقي جوليس كوندي بديلا لصالح هيكتور فورت.

تشكيل برشلونة ورايو فاليكانو

وضم تشكيل الفريقين:

برشلونة: تشيزني - أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - هيكتور فورت - فرينكي دي يونج - جافي - بيدري - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

رايو فاليكانو: باتالا - أندري - تشافاريا - دياز - سيس - إيزي - نتيكا - مومين - ألفارو - دي فروتوس - لوجون.

 

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