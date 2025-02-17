النيابة الإدارية تجري معاينة للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك

أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، صباح اليوم الاثنين، معاينة للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر، حيث قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى التريكي رئيس النيابة، ومحمود عبد الرشيد - رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسئولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية، حيث قام فريق النيابة بإجراء معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيس لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسئولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.

رئيس النيابة أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر

أمر مصطفى التريكي رئيس النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشارمحمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.