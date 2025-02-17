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رياضة

رياض محرز ينفرد برقم آسيوي مميز مع أهلي جدة

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو

واصل الدولي الجزائري رياض محرز، نجم فريق أهلي جدة السعودي، تألقه اللافت في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويواجه أهلي جدة نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في البطولة القارية، وانتهى الشوط الأول 3-1 للأهلي.

رقم رياض محرز المميز في دوري أبطال آسيا 

وصنع رياض محرز الهدف الأول لفريقه في المباراة، بعدما قدم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، إلى زميله إيفان توني، سددها الأخير بقوة داخل الشباك في الدقيقة 21.

وأصبح محرز أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما وصل اليوم إلى 7 تمريرات حاسمة.

وإجمالا، ارتفع رصيد مساهمات رياض محرز التهديفية للرقم 11 في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل 4 أهداف وصنع 7 في 8 مباريات.

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