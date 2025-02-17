الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه رايو فاليكانو، مساء اليوم الإثنين، على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهد تشكيل برشلونة ثباتا واضحا على خطى المباريات السابقة، في ظل استمرار الدفع بالثلاثي الهجومي، لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، بينما بقي جوليس كوندي بديلا لصالح هيكتور فورت.

تشكيل برشلونة ورايو فاليكانو 

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

برشلونة: تشيزني - أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - فورت - فرينكي دي يونج - جافي - بيدري - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

رايو فاليكانو: باتالا - أندري - تشافاريا - دياز - سيس - إيزي - نتيكا - مومين - ألفارو - دي فروتوس - لوجون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هانز فليك برشلونة رايو فاليكانو الليجا فاليكانو الدوري الإسباني فليك

مواد متعلقة

والد نيمار يحسم مصير عودته إلى برشلونة

نجم برشلونة خارج حسابات فليك أمام رايو فاليكانو

كرة اليد، سيف الدرع يقترب من برشلونة الإسباني

تطور جديد بشأن مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

ليفربول الإنجليزي يعلن رسميا رحيل لاعبه

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائب لرئيس جهاز الإحصاء

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

منوعات

المزيد

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 17/2/2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أذان الطفل وإقامة الصلاة للفرد (فيديو)

ما أفضل طريقة لاستقبال شهر رمضان؟ أسامة قابيل يوضح منظومة ثلاثية فعالة (فيديو)

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية