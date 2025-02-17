الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

صرف 750 جنيها منحة رمضان للعاملين بالسكة الحديد والمترو

وزير النقل
وزير النقل
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وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على منحة للعاملين بالسكك الحديد ومترو الأنفاق بمناسبة شهر رمضان الكريم بمقدار 750 جنيه لكل عامل لتشجيعهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تقدمت النقابة  العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو بطلب إلى وزير النقل للموافقة على صرف منحة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو. 


وزير النقل يوافق على منحة شهر رمضان  المبارك للعاملين بالمترو والسكك الحديد

السكك الحديد 

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة القادمة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل كافة التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

 

درجات الأمان

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ اقصى درجات الأمان لضمان سلامة التشغيل.

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