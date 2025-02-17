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أخبار مصر

"العدل" تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وزير العدل
وزير العدل

عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية  المستشار عدنان فنجري وزير العدل. 

وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. 

يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم خلالها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.


يذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.

وكانت  وزارة العدل عقدت الأسبوع الماضي أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث  أكد  المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن مشروع القانون  رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة  مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية

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