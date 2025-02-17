الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

مصر وكرواتيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في جلسة مباحثات رفيعة المستوى غدًا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

 يترأس، غدًا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي، جلسة مباحثات موسعة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس وزراء كرواتيا إلى مصر.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات، من المقرر أن يُدلي رئيسا وزراء مصر وكرواتيا بتصريحات تليفزيونية لاستعراض أبرز ما تم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقات خلال اللقاء.

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