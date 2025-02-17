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ثقافة وفنون

مودي منير يطرح أولى تجاربه الغنائية "أيامه وحشاني "

مودي منير
مودي منير

طرح المطرب مودي منير،أغنيته الجديدة "أيامه وحشاني"، من كلمات أدهم معتز، وألحان مودي منير، وتوزيع أحمد عز، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، إنتاج ريتشارد الحاج. 

من جانبه تحدث مودي منير عن كواليس أغنية أيامه وحشاني، وخوضه تجربة الغناء لأول مرة قائلًا: "جاءت بالصدفة خلال جلسة عمل مع صديقي الموزع أحمد عز، أخبرني أنه انتهى من شكل مزيكا غامق، دراما، وأنا أحب هذا النوع، وفي لحظة جاءت في ذهني جملة لحنية على الشكل الموسيقى وطلعت من أول مرة".

 

وأضاف: "بعد ذلك، عرضت اللحن على الشاعر أدهم معتز، الذي أعجب بالفكرة، وبعد 24 ساعة فقط أرسل لي الكلمات، وجاءت قريبة من القلب، دارجة ومألوفة".

وعن محاولاته لإيجاد صوت مناسب للأغنية، قال إنه عرضها على الملحن وليد سعد، الذي أحبها بشدة لكنه كان يعمل على مشاريع موسيقية أخرى مشابهة،  بعدها عرضها على مطرب لبناني وتأخر في تنفيذها لمدة عامين.

ومع استمرار البحث عن مطرب مناسب، قرر ان يغنيها بنفسه، مضيفًا أن دعم والدته، عائلته كان الدافع الأكبر لاتخاذه هذه الخطوة.

واختتم حديثه قائلًا: "أكثر ألحاني قربًا إلى قلبي، هو لحن أغنية 'بعد مؤقت' للنجم الكبير تامر حسني، والفترة القادمة سوف تخرج للنور عدة ألحان جديدة لمطربين تحبونهم وأحبهم شخصيًا، وسوف تسمعون لأغنيات بصوتي بأنماط موسيقية مختلفة.

 

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مودي منير ريتشارد الحاج أغنية جديدة

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