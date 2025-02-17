مجلس الدولة يدعو لعموية عادية لترقية 1754 مستشارا الأربعاء

أصدر المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشارأحمد عبـــود، رئيس مجلس الدولة، قرارين الأول بدعوة الجمعية العموية للانعقاد والتثاني لإعتماد حركة ترقيات الأعضاء، وذلك الأربعاء المقبل.

أولًا: دعوة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من فبراير ٢٠٢٥ في تمام الساعة 10 صباحًا بمقر الديوان العام للمجلس بالدقي للنظر في ترقية عدد (341) إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد (329) وكيل مجلس الدولة.

الموافقة على أكبر حركة ترقيات أعضاء مجلس الدولة،

ثانيًا: الموافقة على أكبر حركة ترقيات أعضاء مجلس الدولة، والتي تضم إجمالي عدد (1.754)، الى الدرجات الآتية:

• عدد (480) مستشار

• عدد (93) مستشار مساعد (أ)

• عدد (274) مستشار مساعد (ب)

• عدد (375) نائب

• عدد (532) مندوب

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