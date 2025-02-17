لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرار رقم 72 لسنة ٢٠٢٥ بالتالي يجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱٨، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹، 56 لسنة ۲۰۲۰، ۳۱ لسنة ٢٠٢١، ٦٨ لسنة ٢٠٢٢، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣، ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥
: ( المادة الأولى )
قرار تجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025
( المادة الثانية )
يعين أكرم أحمد السيد الجوهرى - نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025 ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 14 فبراير سنة 2025 م )
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