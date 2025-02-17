نائب محافظ سوهاج يتابع أعمال ونتائج حملة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

تابع الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج فعاليات الحملة التى تم تدشينها بالتعاون بين الجمعية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشباب، ومركز علاج الأورام بسوهاج، والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومنسق المبادرة أنه تم تدشين حملة مكبرة بمركز علاج الأورام بسوهاج لدعم الاستفادة من المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام والتوعية بها بحضور الدكتور حاتم أمين مدير مركز علاج الأورام بسوهاج، والرؤساء التنفيذيين للمبادرتين بسوهاج، وذلك للتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الرئاسية للمواطنين بسوهاج.

وأوضح الدكتور حاتم امين القاضى مدير مركز الأورام بسوهاج أن الحملة شملت توفير سيارة متنقلة من البرنامج القومي لدعم صحة المرأة بوزارة الصحة تحتوي على جهاز تصوير الثدي، بالإضافة إلى فرق متنقلة، وتنشيط العمل باللوحدات الصحية، والمراكز والمستشفيات مقدمة الخدمة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت حتى الان عن لكشف على عدد ١٥٨ سيدة بمستشفى سوهاج العام، وعمل الفحص المتقدم عن طريق أشعة الماموجرام والسونار لعدد ٦٢ سيدة كما تم الكشف على عدد ٥١١ سيدة بمركز رعاية طفل شرق وعمل الفحص المتقدم عن طريق أشعة الماموجرام والسونار لعدد ١٩٧ سيدة في الفترة من لافتا إلى استمرار العمل بالمركز

الجدير بالذكر أن العمل بالحملة مازال مستمر طوال شهر فبراير، ونرحب بالمواطنين فى أماكن تقديم الخدمة للاستفادة من المبادرات الرئاسية المجانية المقدمة للكشف المبكر عن الأورام تأكيدا لدور الدولة فى تقديم أوجه التعاون.

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