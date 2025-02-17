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أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث التعاون البحثي مع مركز سيام للدراسات الزراعية المتطورة

وزير الزراعة ومدير
وزير الزراعة ومدير مركز سيام

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تيودورو ميانو، الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM)، وبحث معه سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
 

خلال اللقاء، تم استعراض وتقييم المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة و"سيام" (CIHEAM) واتفق الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين وزارة الزراعة المصرية ومنظمة CIHEAM في مجال تعزيز التعاون العلمي الزراعي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم مناقشة تقديم منح دراسية للباحثين في مركز البحوث الزراعية وإقامة مشروعات بحثية مشتركة.
وكذلك إمكانية معادلة درجة الماجستير الممنوحة من الجامعات المصرية مع نظيرتها في معاهد CIHEAM الأربعة بالإضافة الى دراسة تنفيذ برنامج ماجستير مشترك بين مصر وفرنسا بالتبادل خلال عامين، على أن يتم تمويل المنح من الجانب الفرنسي.
 

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون مع منظمة CIHEAM لدعم البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الزراعي المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.


والجدير بالذكر أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM)، هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 1962، مقرها الرئيسي في باريس، فرنسا، وتضم في عضويتها 13 دولة متوسطية هي: مصر، الجزائر، ألبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا. كما تمتلك المنظمة أربعة معاهد متخصصة في أربعة دول وهى:

1- CIHEAM-Bari  إيطاليا
يركز على التنمية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة العضوية، والأمن الغذائي.

2- CIHEAM-Montpellier  فرنسا
متخصص في الاقتصاد الزراعي، والسياسات الزراعية، والتنمية الريفية، والابتكار الزراعي.

3- CIHEAM-Zaragoza  إسبانيا
يهتم بالتدريب والبحث في مجالات الإنتاج الحيواني، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا الزراعية.

4- CIHEAM-Chania اليونان
يركز على إدارة الموارد البيئية، والزراعة المستدامة، وتغير المناخ، والاقتصاد الدائري.
وتعد مصر عضوًا نشطًا في المنظمة، ويمثلها في CIHEAM رئيس مركز البحوث الزراعية.

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علاء فاروق وزير الزراعة مركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة التنمية المستدامة الدكتور عادل عبدالعظيم مركز البحوث الزراعية

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