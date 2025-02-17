رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع "FBB - Tech" للإلكترونيات

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم تدشين حجر أساس مشروع شركة "إف بي بي تك - FBB Tech" للإلكترونيات الصينية، التابعة لشركة "إف بى بى القابضة – FBB Holding" بالتعاون مع مجموعة "هايسنس – Hisense" الصينية للإلكترونيات، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا-مصر)، بإجمالي استثمارات قدرها 38 مليون دولار، على مساحة 110 ألاف متر مربع، بهدف إنتاج مليون وحدة سنويًا، وبما يوفر 337 فرصة عمل، وذلك بحضور تساو هوي، العضو المنتدب لشركة (تيدا – مصر)، والسيد/ أسامة فارس، رئيس شركة FBB، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن وجود المشروع في منطقة السخنة الصناعية، يضمن له البنية التحتية المتكاملة والبيئة المناسبة لتحقيق أعلى معايير الإنتاج، وسهولة النفاذ لمختلف الأسواق عبر مواني المنطقة الاقتصادية، كما أكد التزام المنطقة الاقتصادية بتوفير بيئة مواتية للاستثمار، مشيرًا إلى أنه يوجد الآن 120 مصنع تحت الإنشاء داخل اقتصادية قناة السويس في آن واحد، وهو معدل غير مسبوق يدل على ثقة المستثمرين بمقومات اقتصادية قناة السويس.

وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع شركة "FBB - Tech" للإلكترونيات هو مثال حي على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، حيث يستهدف المشروع إنتاج مليون وحدة سنويًا بمبيعات 30% للسوق المحلي، و70% للتصدير إلى أوروبا وشمال وشرق أفريقيا،، لافتًا إلى أن التعاون مع الاستثمارات الصينية يعكس التوجه المستمر نحو زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة التصدير إلى مختلف أسواق العالم، بالإضافة إلى كون المشروع يمثل شراكة فاعلة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الإماراتية والخبرات الصينية.

من جانبه أوضح تساو هوي، أن وضع حجر الأساس لمشروع "هايسنس FBB"، يمثل بداية جديدة لتطوير منطقة التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر، وأكد أنه بفضل الإرادة القوية والدعم الكبير من الحكومة المصرية والحكومة الصينية وثقة الشركات، تمكنت (تيدا – مصر) من تشكيل تجمع صناعي متميز يضم حوالي 180 شركة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، تشمل إنتاج مواد البناء الحديثة، والنسيج، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، والسيارات، والصناعات الكيميائية، مما جعلها لؤلؤة ساطعة ونموذجًا بارزًا للتعاون الاقتصادي بين الصين ومصر والدول العربية والأفريقية.

كما عبر وائل عامر، الممثل عن شركة "إف بي بي -FBB” خلال كلمته عن سعادته ببناء هذا الصرح الصناعي الجديد، وقدم الشكر للدعم الذي تلقاه المشروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع الذي يجمع بين الاستثمارات العربية وتكنولوجيا "هايسنس- Hisense" الصينية والتي أُنشأت عام 1969 وتصنف ضمن أكبر 10 شركات في العالم في مجال إنتاج التليفزيون والشاشات.

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