مسلسلات رمضان 2025، دينا راقصة معتزلة في "إش إش"

تشهد أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ظهور الفنانة الاستعراضية دينا، حيث تجسد شخصية راقصة معتزلة، ضمن العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل إش إش

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

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