الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، ON E تشوق الجمهور للجزء الثالث من "كامل العدد"

أبطال كامل العدد
أبطال كامل العدد ٣، فيتو

شوقت قناة ON E الجمهور للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، حيث نشر الحساب الرسمي للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي صور من البرومو الخاص بالمسلسل.

وأرفق حساب القناة هذا التعليق: “عيلة ليلى وأحمد وحشونا.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد فقط وحصريًا على شاشة ON في رمضان 2025”.

وسبق أن طرحت منصة شاهد برومو الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، ويكشف البرومو عن ظهور الفنان حسين فهمي والفنانة إنجي المقدم، كما يبرز أن دينا الشربيني ستكون في تركيا خلال أحداث المسلسل.

الكشف عن بوسترات مسلسل كامل العدد 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل كامل العدد 3

 

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

 

"كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

 تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

 

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إسعاد يونس الفنان حسين فهمي دينا الشربيني وشريف سلامة رمضان 2025 شاشة ON مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد 3

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