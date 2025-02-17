الفنون الشعبية تحتفي بأم كلثوم باستعراض "الحب كله" وحفل علي الحجار بمسرح البالون

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عرضًا فنيًا مميزًا ضمن فعاليات شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار الاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم.

الاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم

ويُقام الحفل يوم الخميس 20 فبراير 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح البالون بالعجوزة تحت عنوان “أم كلثوم.. الحب كله”.

ويجمع الحفل بين إبداع فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، في استعراض من إخراج تامر عبد المنعم وتصميم محمد قذافي.

ويجسد من خلاله فنانو الفرقتين الإرث الفني الخالد لكوكب الشرق برؤية استعراضية تمزج بين الرقصات التعبيرية واللوحات البصرية.

حفل علي الحجار

ويُحيي النجم الكبير علي الحجار الفصل الثاني من الحفل مقدمًا مجموعة من روائع أم كلثوم بالإضافة إلى عدد من أغانيه الشخصية، ليضيف لمسة غنائية استثنائية إلى الأمسية، ويأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن مع ألحان العمالقة وكلمات الشعراء الكبار.

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