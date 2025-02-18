التصديري للصناعات الغذائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد يلبي طموحات المصدرين والمصنعين

أكد الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يقوم حاليا بالتعاون مع الدولة المصرية بوضع برنامج جديد للمساندة التصديرية والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذ يوليو القادم والذي سيوفر حوافز أكبر للمصدرين، ويساعدهم على تغطية التكاليف الإضافية التي يتحملونها، وبالتالي زيادة قدرتهم التنافسية.

زيادة الصادرات المصرية من خلال تحديد القطاعات الواعدة

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركة المجلس فى معرض" جلفود دبي"، والذي يعد أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات، إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي يعمل عليها المجلس إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها زيادة الصادرات المصرية من خلال تحديد القطاعات الواعدة وكذلك القطاعات الفرعية المرتبطة بالصناعات الغذائية وتقديم الدعم اللازم للمصدرين في هذه القطاعات، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير التعبئة والتغليف.

فتح أسواق جديدة مثل أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية

وأوضح أشرف السيد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يسعى لفتح أسواق جديدة مثل أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع.

وطالب الدكتور أشرف السيد، بضرورة بناء هوية مميزة تحمل اسم مصر تشمل كافة القطاعات خاصة الغذاء في مصر والذي يجب تضمينه ضمن الحملات الترويجية التي تقوم بها مصر على مستوى العالم وليس الاكتفاء بالمعالم السياحية، حتى يمكن بناء علامة تجارية قوية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية تلتصق في أذهان المستهلك الأجنبي بمدى جودة الغذاء المصري وتطبيقه لمعايير سلامة الغذاء.

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