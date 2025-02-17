الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، انتهاء مونتاج 10 حلقات من "حكيم باشا"

مسلسل حكيم باشا،
مسلسل حكيم باشا، فيتو

 انتهت وحدة المونتاج القائمة على مسلسل حكيم باشا من مونتاج 10 حلقات من العمل، وسيتم تسليمهم للقنوات العارضة خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لعرضه في رمضان.

 

شخصية مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا

 يقدم الفنان مصطفى شعبان دور رجل من صعيد مصر، في مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه في رمضان 2025.

وأعلنت قناتي cbc والحياة، عرضهما للمسلسل في رمضان 2025.

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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