معرض إيجبس 2025.. السيسي يؤكد استعداد مصر للمشاركة في جهود التنمية بغينيا الإستوائية.. وأهمية توسع شركة إيني في أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أوبيانج نجيما" رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

السيسي يؤكد على إستعداد مصر للمشاركة في جهود التنمية في غينيا الاستوائية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شددا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، حيث أكد الرئيس على استعداد مصر للمشاركة في جهود التنمية في غينيا الإستوائية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم الدول الأفريقية الشقيقة، وإيمانًا منها بالمصير المشترك لشعوب القارة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تحقيق الإستقرار فيها، كما إستعرض الرئيسان سبل تعزيز آليات العمل في الإتحاد الأفريقي، وتفعيل برامجه المختلفة لدعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدين على التزامهما بالعمل سويًا بما يحقق مصالح القارة في المحافل الدولية.

السيسي يؤكد أهمية قيام شركة إيني بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية إستعرض نتائج أعمال الشركة في مشروعاتها في مصر خلال الفترة الماضية، وخطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، مؤكدًا حرص الشركة على علاقتها الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات الضخمة التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في ذات السياق على حرص مصر على علاقات التعاون مع الشركة الإيطالية، مشيرًا إلى أهمية قيام الشركة بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمرارًا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين مصر والشركة.

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