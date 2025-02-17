التصديرى للصناعات الغذائية: نستهدف زيادة الصادرات إلى 7 مليارات دولار خلال 2025

أكد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس وضع خطة استراتيجية لزيادة حجم صادرات الصناعات الغذائية حتى 2030، للمساهمة في تحقيق طموحات الدولة المصرية بالوصول لـ 145 مليار دولار صادرات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركة المجلس فى معرض" جلفود دبي"، والذى يعد أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات

قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات القوية في مصر

وأكد بزان على أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات القوية في مصر خاصة أن الصادرات الغذائية حققت رقمًا قياسيا في عام 2024 وسجلت 6.1 مليار دولار ونطمح لزيادة هذه الأرقام سنويا وتحقيق نسب نمو مرتفعة.

وقال: نستهدف تحقيق صادرات بأكثر من 7 مليارات دولار في نهاية العام، ولذلك المشاركة المصرية القوية في المعارض خاصة في معرض جلفود تحقق هذا الأهداف.

و تشارك ١٤٠ شركة مصرية بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري في دبي والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة محمود بزان، في النسخة الثلاثين من معرض جلفود 2025.

ويمثل هذا الحدث منصة استراتيجية للشركات المصرية لعرض أحدث المنتجات والابتكارات المصرية في قطاع الأغذية أمام عددًا قياسيًا من العارضين يتجاوز 5500 عارضًا من أكثر من 129 دولة، مما يعزز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

معرض جلفود يمثل منصة عالمية مهمة لعرض إمكانات الصناعات الغذائية المصرية

واضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية “معرض جلفود يمثل منصة عالمية مهمة لعرض إمكانات الصناعات الغذائية المصرية، ويساهم في تسليط الضوء على جودة منتجاتنا والتأكيد على قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية”.

واشار الى إن مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس التزامها بتعزيز الصادرات الغذائية وزيادة حصتها في السوق العالمية.





زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وناقش بزان مع المصدرين رؤيتهم للتوسع في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية.



وأبدى المصدرون المشاركون بالمعرض تفاؤلهم بزيادة كبيرة في نسب التصدير العام الجاري خاصة بعد الاقبال الكبير على المعرض والجناح المصري.

وأضاف بزان أن المعرض يمثل فرصة فريدة للشركات المصرية للتواصل مع آلاف المستوردين والموزعين من جميع أنحاء العالم.

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