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رياضة

بيسيرو يجري تغييرات في طريقة لعب الزمالك قبل القمة

بيسيرو
بيسيرو

في ظل الأداء المتراجع الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك في المباراة الأخيرة ضد بتروجيت والتي انتهت بالتعادل 1-1، يواصل المدير الفني للفريق، البرتغالي (بيسيرو)، العمل على تعديل طريقة لعب الفريق والتشكيل استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الأهلي يوم 22 فبراير.

ويعد هذا التعديل خطوة هامة في سعيه لتحسين أداء الفريق وتقديم مستوى أفضل أمام الغريم التقليدي في قمة الدوري.

وأظهرت مباراة بتروجيت العديد من النقاط السلبية التي أثرت على مستوى الفريق، مثل البطء في تنفيذ الهجمات، تراجع مستوى بعض اللاعبين، وغياب الفاعلية الهجومية في بعض الفترات.

وعلى ضوء ذلك، قرر بيسيرو إجراء تعديلات جذرية على طريقة اللعب والتشكيل، سواء من خلال تغيير الأسلوب التكتيكي أو منح بعض اللاعبين أدوارًا جديدة داخل الملعب.

من المتوقع أن يعتمد بيسيرو في المباراة القادمة على أسلوب أكثر ضغطًا على لاعبي الأهلي في الخطوط الأمامية، مع التركيز على سرعة التحولات الهجومية من الدفاع للهجوم.

كما سيتضمن التشكيل بعض التغييرات في المراكز الحيوية، مثل الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحظوا بفرص كافية في المباريات الماضية، في محاولة لتحقيق توازن أكبر بين الدفاع والهجوم.

تعديل التشكيل سيعتمد أيضًا على محورية المباراة ضد الأهلي، حيث يسعى بيسيرو  لتعزيز القدرة على السيطرة على وسط الملعب مع منع الأهلي من بناء الهجمات بسهولة. تعد المباراة القادمة بمثابة اختبار حقيقي للزمالك لرفع مستوى الأداء، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في الدوري.

من خلال هذه التعديلات، يأمل بيسيرو أن يستعيد الزمالك توازنه الفني ويظهر بصورة قوية أمام الأهلي، مما يمنح الفريق الثقة اللازمة للمرحلة القادمة من الموسم.

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